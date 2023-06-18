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ПОЛІТИКА

На саміті НАТО ухвалять пакет довготривалої допомоги Україні – Столтенберг

18 червня 2023, 13:32
На саміті НАТО ухвалять пакет довготривалої допомоги Україні – Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Єнс Столтенберг знову заявляє, що майбутнє України в НАТО, але ще для цього зарано.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів Альянсу протягом кількох років. 

Про це заявив голова Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг в коментарі Welt та додав, що політичні зв’язки також необхідно активізувати.

"Це наблизить Україну до НАТО", – сказав лідер Альянсу.

Він вкотре наголосив, що майбутнє України в НАТО. Однак зараз, на думку Столтенберга, пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше, за його словами, немає можливості обговорювати членство.

"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб росія не змогла переозброїтися й атакувати знову, і цикл російської агресії був розірваний", – додав Столтенберг.

НАТОСтолтенберг

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