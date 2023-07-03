На саміті у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО

Для України – це великий крок на шляху до приєднання до Альянсу.

На саміті Альянсу 11 та 12 липня у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО.

Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Вільнюський саміт стане першою зустріччю Ради НАТО-Україна на рівні голів держав і урядів. Таким чином Києву буде надано рівне місце за столом цього органу Альянсу", – підкреслив голова німецького Міноборони.

Він також додав, що Рада Україна-НАТО – це великий крок для нашої країни на шляху до адаптації процесів та структур усередині Альянсу. В цілому, НАТО за жодних обставин не стане стороною конфлікту у війні росії проти України. Тому відповісти на запитання щодо членства нашої країни можна буде лише після завершення бойових дій.