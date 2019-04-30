На сайті німецького парламенту зареєстрували петицію про визнання Голодомору геноцидом
"Спасибі Мюнхенській громаді за ініціативу і всім українцям Німеччини за її підтримку. Закликаю українців у всьому світі підтримати цей заклик - кожен може підписати петицію, а хто знає німецьку мову - долучитися до її обговорення", - повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, закликавши українців підписати документ.
Щоб петицію розглянули німецькі депутати, необхідно зібрати 50 тисяч підписів до 27 травня.
"Наш з вами моральний обов’язок перед мільйонами невинних жертв Голодомору бачу в тому, щоб у світі жила пам’ять про них, про трагедію українського народу. Світ має знати правду про криваві, людожерські злочини радянського режиму", - додав він.
Нагадаємо, у 2016 році Верховна Рада України ухвалила звернення до держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.
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