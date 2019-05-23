На сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського, - ОНОВЛЕНО

На сайті Президента України зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського, яка вже набрала понад 5,5 тисячі голосів.

Згідно з інформацією розділу "Електронні петиції", її автором є Безрук Максим Миколайович, а зареєстрована вона 22 травня. Станом на 10 год. 23 травня вона набрала 5 679 голосів з необхідних для її розгляду президентом 25 тисяч.

"Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користуючись відсутністю змістовних обіцянок народові, Ви почали приписувати народній волі власні забаганки. Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України", - зазначається у петиції.

Оновлення

На сайті президента зареєстрували електронну петицію "За відставку президента Володимира Зеленського", за одну добу вона зібрала понад 46% необхідних голосів.

Автор петиції Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського "у більшості своїй було протестним", і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

Нагадаємо, що Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".