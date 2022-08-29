CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНайбільший військовий корабель Великої Британії зламався біля південного узбережжя країни невдовзі після того, як вирушив у місію до Сполучених Штатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На шляху до США зазнав аварії найбільший військовий корабель Британії
Якщо проблема виявиться серйозною, само собою зрозуміло, що це надзвичайно прикро і не дуже добре виглядає для RN "Королівського флоту"
Фото: https://news.sky.com/
Про це повідомляє Sky News.
HMS Prince of Wales, другий з двох авіаносців Королівського флоту, зіткнувся з "новою механічною проблемою", сказав представник флоту.
Повідомляється, що авіаносець вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів, який повноцінно увійшов до складу флоту лише минулого року, стоїть на якорі на південний схід від острова Уайт, поки триває розслідування.
"HMS Prince of Wales залишається в районі навчань на південному узбережжі, поки проводить розслідування нової механічної проблеми", — сказав представник Королівського флоту.
Про проблему вперше повідомив UK Defense Journal, онлайн-сайт новин, присвячений питанням оборони, який посилався на непідтверджені повідомлення про пошкодження правого карданного валу.
Другий спеціалізований новинний сайт Navy Lookout повідомив, що 65 000-тонний військовий корабель зазнав "значної технічної несправності".
"Якщо проблема виявиться серйозною, само собою зрозуміло, що це надзвичайно прикро і не дуже добре виглядає для RN "Королівського флоту"", — повідомило видання.
Військовий корабель вирушив із Портсмута в суботу у місію, щоб, як описав Королівський флот, "сформувати майбутнє реактивних літаків-невидимок і безпілотників біля узбережжя Північної Америки та Карибського моря".
Поїздка — за умови, що вона продовжиться — має меті візит авіаносця до Нью-Йорка, Галіфакса у Канаді та Карибських острові, з використанням винищувачів п’ятого покоління F-35, а також безпілотників.
HMS Prince of Wales, який очолює авіаносну групу, розгорнув фрегат, танкер і авіаційну групу вертольотів і безпілотників.
Військові літаки F-35 мають приєднатися до корабля в США.
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