CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа кладовищі у селі Фредрополь Підкарпатського воєводства невідомі сплюндрували пам’ятний хрест, на якому встановлена таблиця з прізвищами членів українського підпілля з цього села.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На сході Польщі вчергове сплюндрували українcький пам'ятник
На хресті з помилками написали нецензурні вислови польською мовою та зафарбували таблицю з прізвищами повстанців
Фото:Європейська правда
На хресті з помилками написали нецензурні вислови польською мовою та зафарбували таблицю з прізвищами повстанців. Як зазначають в Об’єднанні українців у Польщі (ОУП) в Перемишлі, помітно, що хтось пробував її зірвати. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nasze-slowo.pl.
"На мою думку, це не лише хрест. Це могила. Там поховані мешканці села, які були у підпіллі", - каже Марія Туцька, голова перемиського відділу ОУП. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.
Нагадаємо, що у селі Орловка (Мамашай) під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.
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10 05 2019 20:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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