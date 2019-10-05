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На сході Польщі вчергове сплюндрували українcький пам'ятник

На хресті з помилками написали нецензурні вислови польською мовою та зафарбували таблицю з прізвищами повстанців
На кладовищі у селі Фредрополь Підкарпатського воєводства невідомі сплюндрували пам’ятний хрест, на якому встановлена таблиця з прізвищами членів українського підпілля з цього села.
На сході Польщі вчергове сплюндрували українcький пам Фото:Європейська правда

На хресті з помилками написали нецензурні вислови польською мовою та зафарбували таблицю з прізвищами повстанців. Як зазначають в Об’єднанні українців у Польщі (ОУП) в Перемишлі, помітно, що хтось пробував її зірвати. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nasze-slowo.pl.

"На мою думку, це не лише хрест. Це могила. Там поховані мешканці села, які були у підпіллі", - каже Марія Туцька, голова перемиського відділу ОУП. ОУП хоче подати заяву до прокуратури у цій справі.

Нагадаємо, що у селі Орловка (Мамашай) під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

 
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10 05 2019 20:27
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