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На сході України російський БТР-82 зіграв у смертельну гру з українським М-2 – Forbes

09 червня 2024, 15:59
На сході України російський БТР-82 зіграв у смертельну гру з українським М-2 – Forbes
джерело wikipedia
БТР програв, і дуже сильно, а от М-2, схоже, уникнув серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє бізнес журнал Forbes.

Бійці 47 механізованої бригади на M2 Bradley впритул розстріляли російський бронетранспортер з піхотою на Покровському напрямку. 

Бронетранспортер армії рф зміг прорватися до населеного пункту, де перебували українські військові, і екіпаж Bradley миттєво вийшов на перехоплення. 

"Поки український безпілотник спостерігав згори, дві машини мчали назустріч одна одній. БТР-82 стріляв із 30-міліметрової автоматичної гармати, а Bradley - із власної 25-міліметрової автоматичної гармати. В останню секунду БТР повернув вправо, щоб уникнути зіткнення. Тоді Bradley й БТР розминулися, а відстань між бойовими машинами складала лічені метри. У цій смертоносній битві перемогла Bradley та її екіпаж із трьох осіб", - повідомляє Forbes. 

Посилаючись на дані аналітиків, журналісти пишуть, що коли українська та російська техніка стикається в однаковій кількості, то окупанти, як правило, завжди зазнають масштабних втрат. 

Лише в травні російська  армія залишилась майже без 300 БТРів і БМП в той час, як українці втратили лише близько 40.

"Чесно кажучи, росіяни можуть дозволити собі більші втрати. Маючи величезні резерви живої сили, вони швидко поповнюють шалені втрати та знову і знову кидають їх у бій", – кажуть військові в 47-й бригаді.

Також українське військо протистоїть росіянам, які втричі перевищують їхню чисельність. Проте втрати ворога близько у 7-8 разів перевищують втрати Сил оборони.

 
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