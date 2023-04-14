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На широкомасштабні наступи росія наразі не здатна – ISW

14 квітня 2023, 09:15
На широкомасштабні наступи росія наразі не здатна – ISW
Джерело: lb.ua
москва ще не провела необхідної реорганізації своїх військових сил, щоб використати їх ефективно.

російські збройні сили вже не можуть здійснювати широкомасштабні наступи за декількома напрямками. 

Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що заступник очільника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов наказав перекинули невказану кількість сил з Авдіївського району бойових дій для посилення наступальних операцій навколо Бахмута.

Аналітики впевнені, що цей факт підтверджує тезу про те, що зсрф у нинішньому вигляді не можуть наступати на кількох напрямках одразу.

Крім того, кремль ще не зробив необхідної реорганізації своїх військових сил, щоб використати їх ефективно. Наразі керівництво рф проводить заходи, спираючись на часткову мобілізацію, регіональну владу, нову дрібну ПВК, на кшталт "вагнера". Крім того, здійснюється тиск на державні підприємства, щоб керівництво також брало участь у вербуванні військовослужбовців серед співробітників. 

"кремль виставляє рахунок російській державній енергетичній компанії "Газпром" за її зусилля щодо набору добровольців в окупованій Донецькій області, пропонуючи добровольцям зарплату у розмірі 400 тисяч рублів", – йдеться у звіті.

За словами аналітиків, нинішні зусилля кремля створять деяку додаткову бойову міць у короткостроковій перспективі, проте опора на фінансове заохочення "добровольців" згодом може спричинити надто серйозні структурні витрати.

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