На складах Amazon працюватиме більше роботів, аніж людей

Нова технологія штучного інтелекту зробить найбільший у світі парк промислових роботів розумнішим та ефективнішим

Компанія Amazon продовжує замінювати роботами людей, особливо на рутинних процесах. Зокрема вона оголосила про два важливі досягнення: розгортання свого мільйонного робота і запуск нової фундаментальної моделі генеративного штучного інтелекту під назвою DeepFleet.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Ювілейний робот нещодавно був доставлений до центру виконання замовлень у Японії, приєднавшись до нашої глобальної мережі, яка зараз охоплює понад 300 об'єктів по всьому світу", – йдеться на сайті Amazon.

"Ця цифра ставить Amazon на шлях до досягнення ще однієї мети: його велика мережа складів незабаром може мати стільки ж роботів, що працюють, як і людей. Зараз 75% світових доставок Amazon тим чи іншим чином полегшуються роботами", – прокоментувало досягнення видання Wall Street Journal.

Нова модель генеративного штучного інтелекту покликана розв'язати проблему керування парком роботів. Вона виконує функції маршрутизатора для керування трафіком усередині складів. "Ця технологія штучного інтелекту координуватиме рух роботів мережею виконання замовлень, скорочуючи час "подорожі" нашого роботизованого парку на 10% та дозволяючи доставляти посилки клієнтам швидше та з меншими витратами", – зазначено на сайті Amazon. Управління величезним парком роботів на складах для ефективного переміщення товарів – це найскладніше логістичне завдання. Неефективність у русі роботів призводить до заторів, затримок в обробці замовлень та збільшення операційних витрат. Для компанії масштабу Amazon навіть невелике покращення у цій галузі має величезне значення.

DeepFleet аналізує величезні масиви даних про переміщення товарів і координує рух роботів для оптимізації їх маршрутів. Це дозволяє уникати заторів, скорочувати час у дорозі й, як наслідок, швидше обробляти замовлення клієнтів.

Цей крок є частиною довгострокової стратегії Amazon з автоматизації та підвищення ефективності. Компанія є найбільшим у світі виробником та оператором мобільних промислових роботів, які працюють більш ніж на 300 об'єктах по всьому світу. Роботи, такі як Hercules (піднімає до 567 кг) та Proteus (автономно переміщається поруч із людьми), виконують важку та монотонну роботу.