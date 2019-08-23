На Софійській площі урочисто підняли прапор України, - ВІДЕО
Підняття прапора відбувалося у супроводі гімну, виконаного військовим оркестром, та залпів.
Участь в урочистостях також взяли урядовці й інші почесні гості.
Крім того, на заході були присутні ветерани-захисники України, військовослужбовці різних родів військ та діти у національному вбранні, інформує пресслужба президента.
Після підняття прапора глава держави урочисто присвоїв почесні найменування низці підрозділів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.
На Софійській площі вже змонтовано сцену для запланованого на вечір святкового концерту.
По периметру площа огороджена обмежувальним металевим парканом. Чергують правоохоронці та рятувальники.
В інших містах України також піднімають державний прапор.
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