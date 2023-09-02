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На сьогодні підтверджено, що росія вивезла 386 українських дітей

02 вересня 2023, 15:39
На сьогодні підтверджено, що росія вивезла 386 українських дітей
Влада України має підтверджені дані про те, що росіяни всиновили 386 українських дітей, які були депортовані до росії.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.

"У нас є підтверджені цифри. 386 дітей − встановлений факт, що вони були поміщені в російській сім'ї, і по них або розпочалась процедура, або завершилась процедура всиновлення", - йдеться в дописі. 

Лубінець додав, що в цьому питанні дуже важливе значення має термінологія, адже є різниця між усиновленням і тимчасовою опікою.

Уповноважєений нагадав, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова на зустрічі з російським диктатором путіним сама заявила, що всиновила дитину з України. Тобто сама визнала, що вона скоїла злочин. Але після отримання ордера на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, Львова-Бєлова вже почала говорити, що не всиновлювала українську дитину, а нібито взяла під тимчасовий захист, як тимчасова опіка.

"Всиновлення дітей країн, які перебувають в стані міжнародного воєнного конфлікту − це так називається війна, згідно з міжнародним гуманітарним правом, − забороняється. Тому для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, який робить вище військово-політичне керівництво росії. І цим ми займаємося", − підсумував Лубінець.

дітиУкраїнаРосіядепортація

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