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На США може чекати економічний колапс світового масштабу – ЗМІ

23 серпня 2024, 12:35
На США може чекати економічний колапс світового масштабу – ЗМІ
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Раніше Мінфін США оголосив, що держборг країни вперше в історії досяг $35 трлн.

Рівень держборгу Сполучених Штатів, згідно зі звітами експертів, може досягти небувалої позначки $54 трлн.

Про це пише Fox Business.

За інформацією ЗМІ, якщо прогноз справдиться, то економічний стан країни буде поставлений під загрозу у світовому масштабі.

Державний борг США зростає швидкими темпами і не демонструє жодних ознак уповільнення, незважаючи на зростаючу критику великих державних витрат.
 
"Останні висновки Бюджетного управління Конгресу США показують, що державний борг зросте до вражаючих $54 трильйонів  у наступне десятиліття в результаті старіння населення та збільшення витрат на охорону здоров’я федерального рівня. Більш високі відсоткові ставки також "посилюють біль" зростання боргу", – йдеться у статті.
 
Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг коливався близько $907 мільярдів.
На зростання боргового навантаження впливає різке зростання державних витрат, наголосили у виданні. У перелік причин автори матеріалу додали підвищення рівня відсоткових ставок за держборгом, що зробило його обслуговування дорожчим.
 
Прогноз щодо рівня федерального боргу є похмурим, і економісти все частіше б’ють на сполох через великі темпи витрат Конгресу та Білого дому.  Виплати відсотків за боргом за урядовий фінансовий рік, який починається в жовтні, тепер перевищують витрати на медицину і оборонний бюджет. 
 
Раніше Мінфін США оголосив, що держборг країни вперше в історії досяг $35 трлн. Це приблизно на $21,9 мільярда менше, ніж цифра, оголошена напередодні але все одно велика цифра. Згідно з прогнозом, до 2034 року він збільшиться з 99% ВВП (зараз) до 122%. Представники Республіканської партії звинуватили у цьому президента Джо Байдена.

 

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