На США може чекати економічний колапс світового масштабу – ЗМІ

Раніше Мінфін США оголосив, що держборг країни вперше в історії досяг $35 трлн.

Рівень держборгу Сполучених Штатів, згідно зі звітами експертів, може досягти небувалої позначки $54 трлн.

Про це пише Fox Business.

За інформацією ЗМІ, якщо прогноз справдиться, то економічний стан країни буде поставлений під загрозу у світовому масштабі.

Державний борг США зростає швидкими темпами і не демонструє жодних ознак уповільнення, незважаючи на зростаючу критику великих державних витрат.

"Останні висновки Бюджетного управління Конгресу США показують, що державний борг зросте до вражаючих $54 трильйонів у наступне десятиліття в результаті старіння населення та збільшення витрат на охорону здоров’я федерального рівня. Більш високі відсоткові ставки також "посилюють біль" зростання боргу", – йдеться у статті.

Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг коливався близько $907 мільярдів.