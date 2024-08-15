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На Сицилії через виверження вулкана Етна закрили аеропорт

15 серпня 2024, 21:17
На Сицилії через виверження вулкана Етна закрили аеропорт
Фото: з вільних джерел
Через вулканічний попіл погіршується видимість для пілотів.

Сьогодні, 15 серпня, на італійській Сицилії на тлі виверження вулкана Етна скасували чи переспрямували всі авіарейси з аеропорту Катанії.

Про це повідомляє європейський цілодобовий інформаційний телеканал Euronews.

Міжнародний аеропорт Катанії залишається закритим весь день, з усіма прильотами і вильотами, оскільки вночі унаслідок виверження вулкан Етна викинув у повітря дим, адже вулканічний попіл погіршує видимість для пілотів.

Авіарейси мають відновити до сьогоднішнього вечора.

Проте пасажирам було рекомендовано перевірити статус своїх рейсів, перш ніж виходити з дому.

Міста поруч із вулканом були вкриті чорним вулканічним попелом після виверження із кратера Ворагін вулкану Етна. Востаннє виверження було зафіксоване всього два тижні тому.

Збій у роботі летовища стався в один з найбільш напружених днів для подорожей – італійського державного свята Феррагосто.

 
ІталіяСициліявулкан

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