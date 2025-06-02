На Сицилії почалося виверження вулкану Етна

Туристи масово евакуюються.

В понеділок, 2 червня, на італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого діючого вулкану.

Про це повідомляє Mirror.

Мешканці та туристи постять відео, на яких видно, що вулкан викинув у повітря велику хмару попелу та диму.

Дим, який піднімається, людям видно по всій Сицилії.

Видання пише, що туристи намагаються втекти від стихії, абя врятувати своє життя.

Уряд Італії заявляє, що виверження триває вже кілька годин.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології Італії, вибухи наразі мають високу інтенсивність і майже безперервні.

На початку для пілотів оголосили червоний рівень небезпеки, але через три години його було знижено до помаранчевого.