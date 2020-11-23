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На Сицилії провели масштабну операцію проти мафії, десятки затриманих

"ліквідували 12 великих ринків наркотиків" - повідомили правоохоронці
Італійська політика в понеділок обшукала 12 ринків наркотиків в сицилійському місті Катанія, заарештувала 80 осіб і помістила під слідство 101 людину.
На Сицилії провели масштабну операцію проти мафії, десятки затриманих Фото: shutterstock

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Карабінери заявили, що вони "ліквідували 12 великих ринків наркотиків" в робочому районі Сан-Джованні: "Цей квартал є історичним оплотом наркотрафіку і торгівлі наркотиками в Східному сицилійському місті".

За даними поліції, 101 людина була поміщена під слідство за підозрою у зв'язках з мафією, незаконному обігу наркотиків, поширенні наркотиків і незаконному зберіганні зброї.

За словами поліції, різні банди були територіально автономні, але перебували під контролем групи "Ніцца", що належить домінуючому в Катаніїклану Коза Ностра, сім'ї Сантапаола-Ерколано, якою керував з в'язниці супербосс Бенедетто "Нітто" Сантапаола.

В операції було задіяно понад 400 карабінерів з провінційного командування Катанії.

За даними поліції, серед 80 заарештованих були двоє неповнолітніх.

Заступник міністра оборони Анджело Тофало привітав карабінерів з успіхом операції, що отримала назву "Скандербег".

"Ще один важкий удар було завдано по злочинних і мафіозних організаціях", - сказав він.

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23 11 2020 16:13
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