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На території Ізраїлю виявили близько 1500 тіл бойовиків Хамасу

10 жовтня 2023, 12:23
На території Ізраїлю виявили близько 1500 тіл бойовиків Хамасу
Сектор_Газа. Фото: printscreen
Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що з минулої ночі "жоден терорист Хамас не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча проникнення все ще можливе".

Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків Хамас після встановлення контролю над кордоном.

Про це пише The Associated Press.

"Ізраїльські військові заявили, що близько 1500 тіл бойовиків Хамасу були знайдені на ізраїльській території, після того, як, за їхніми словами, вони в основному встановили контроль на півдні країни і "відновили повний контроль" над кордоном на четвертий день боїв після безпрецедентної несподіваної атаки", -  пише видання. 

Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.

Ізраїльвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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