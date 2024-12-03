На території росії впав астероїд

Діаметр космічного об'єкта був близько 70 сантиметрів

Жителі російської Якутії повідомили про падіння астероїда в республіці. Небесне тіло впало в місті Ленську о 19:14 за московським часом.

Про це повідомило російське РБК.

Кадри з моментом падіння небесного тіла опублікували місцеві жителі. Воно повністю згоріло в атмосфері і не долетіло до землі.

За даними Європейського космічного агентства, діаметр космічного об'єкта - близько 70 сантиметрів. Більша частина астероїдів такого розміру не досягають поверхні Землі і вибухають в атмосфері.

"Зіткнення буде безпечним і, найімовірніше, спричинить красиву вогняну кулю в небі над північним Сибіром", - зазначали там.

Це всього лише 11-й раз, коли астероїду пророкують зіткнення з нашою планетою до того, як це сталося насправді. Але це не найменший відомий астероїд - раніше передбачений "ударник" поки що утримує цей рекорд. Він все ще доволі малий і свідчить про обсерваторії, які можуть виявити ці крихітні камінці, і про програмне забезпечення, розроблене для швидкого визначення того, де і коли вони впадуть. Астероїд був виявлений Національною обсерваторією Кітт-Пік у Тусоні, штат Аризона.

Це четвертий прогноз зіткнення астероїда у 2024 році. У січні яскрава вогняна куля спалахнула над Берліном і залишила після себе надзвичайно рідкісні метеорити. У вересні яскрава вогняна куля вибухнула над Філіппінами. Ще одна згоріла над Тихим океаном у жовтні.