RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На території тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини заблокували Google

"Впораємось і без Google", - написав ватажок "ЛНР"
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей заблокували доступ до пошуковика Google - нібито через фейки та екстремістські матеріали.
На території тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини заблокували Google Фото: з вільного доступу

Про це повідомили ватажок самопроголошеної "ДНР" денис пушилін та ватажок "ЛНР" леонід пасічник.

За словами пушиліна, Google є передовою технологією, за допомогою якої "відбувається цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації". Він звинувачує в компанію в тому, що вона "за наказом кураторів з американської влади" нібито пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян та "особливо населення Донбасу". Саме тому пошуковик на підконтрольній бойовикам території вирішили заборонити.

Схоже пояснення навів і пасічник: він звинуватив Google у великій кількості фейків та екстремістських матеріалів. "Впораємось і без Google", - написав він.

Ще раніше на окупованих територіях заблокували доступ до Instagram та Facebook.

Google не приховував матеріали про злочини росії в Україні: наприклад, після деокупації Бучі на Київщині пошуковик видавав фото зруйнованого міста, натомість російський "Яндекс" так і не показував фото обстріляного окупантами міста та вбитих мирних жителів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2022 14:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.