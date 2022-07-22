На території тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини заблокували Google
Про це повідомили ватажок самопроголошеної "ДНР" денис пушилін та ватажок "ЛНР" леонід пасічник.
За словами пушиліна, Google є передовою технологією, за допомогою якої "відбувається цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації". Він звинувачує в компанію в тому, що вона "за наказом кураторів з американської влади" нібито пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян та "особливо населення Донбасу". Саме тому пошуковик на підконтрольній бойовикам території вирішили заборонити.
Схоже пояснення навів і пасічник: він звинуватив Google у великій кількості фейків та екстремістських матеріалів. "Впораємось і без Google", - написав він.
Ще раніше на окупованих територіях заблокували доступ до Instagram та Facebook.
Google не приховував матеріали про злочини росії в Україні: наприклад, після деокупації Бучі на Київщині пошуковик видавав фото зруйнованого міста, натомість російський "Яндекс" так і не показував фото обстріляного окупантами міста та вбитих мирних жителів.
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