На території тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини заблокували Google

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей заблокували доступ до пошуковика Google - нібито через фейки та екстремістські матеріали.

Про це повідомили ватажок самопроголошеної "ДНР" денис пушилін та ватажок "ЛНР" леонід пасічник.

За словами пушиліна, Google є передовою технологією, за допомогою якої "відбувається цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації". Він звинувачує в компанію в тому, що вона "за наказом кураторів з американської влади" нібито пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян та "особливо населення Донбасу". Саме тому пошуковик на підконтрольній бойовикам території вирішили заборонити.

Схоже пояснення навів і пасічник: він звинуватив Google у великій кількості фейків та екстремістських матеріалів. "Впораємось і без Google", - написав він.

Ще раніше на окупованих територіях заблокували доступ до Instagram та Facebook.

Google не приховував матеріали про злочини росії в Україні: наприклад, після деокупації Бучі на Київщині пошуковик видавав фото зруйнованого міста, натомість російський "Яндекс" так і не показував фото обстріляного окупантами міста та вбитих мирних жителів.