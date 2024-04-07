На території Запорізької АЕС вибухнув дрон

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Здійснено атаку ЗСУ по куполу шостого енергоблоку Запорізької АЕС. Критичних пошкоджень і постраждалих немає. Загроз порушення меж безпеки не зафіксовано. Раніше сьогодні зафіксовані прильоти в районі вантажного порту і їдальні на території ЗАЕС, пошкоджено вантажівку з продуктами", – повідомило призначене окупантами "керівництво" станції.

"росатом", який керує окупованим об'єктом, закликав керівництво МАГАТЕ та країн ЄС "відреагувати на спробу ескалації ситуації навколо ЗАЕС".

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

"Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку", – заявив він.