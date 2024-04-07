Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На території Запорізької АЕС вибухнув дрон

07 квітня 2024, 19:21
На території Запорізької АЕС вибухнув дрон
Фото: nikvesti.com
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Про це заявило  Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Здійснено атаку ЗСУ по куполу шостого енергоблоку Запорізької АЕС. Критичних пошкоджень і постраждалих немає. Загроз порушення меж безпеки не зафіксовано. Раніше сьогодні зафіксовані прильоти в районі вантажного порту і їдальні на території ЗАЕС, пошкоджено вантажівку з продуктами", – повідомило призначене окупантами "керівництво" станції.

"росатом", який керує окупованим об'єктом, закликав керівництво МАГАТЕ та країн ЄС "відреагувати на спробу ескалації ситуації навколо ЗАЕС".

Своєю чергою гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію.

"Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку", – заявив він.

ЗАЕСвійна в Україніросія окупантиатака дронів

Останні матеріали

Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється