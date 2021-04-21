На TikTok подали до суду за збір особистих даних дітей
Позов подала колишній дитячий комісар Англії Енн Лонгфілд, повідомляє "Укрінформ". Вона стверджує, що соцмережа порушує закон про захист даних дітей Великої Британії та ЄС, від чого тільки в Британії могли постраждати більш як 3,5 млн дітей.
У судовому позові йдеться, що TikTok бере особисту інформацію дітей без попередження, прозорості або необхідної згоди.
Енн Лонгфілд має намір заборонити TikTok обробку інформації про неповнолітніх, змусити видалити всі існуючі дані і виплатити багатомільярдну компенсацію. У разі успіху кожній постраждалій дитині можуть виплатити по тисячі фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, що італійський орган із нагляду за конфіденційністю даних наказав TikTok в п'ятницю заблокувати облікові записи всіх користувачів в Італії, вік яких не вдалося підтвердити, після смерті 10-річної дівчинки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - ВІДЕО
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати