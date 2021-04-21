На TikTok подали до суду за збір особистих даних дітей

Соцмережа порушує закон про захист даних дітей Великої Британії та ЄС, від чого тільки в Британії могли постраждати більш як 3,5 млн дітей

У Британії на додаток TikTok подали до суду за обвинуваченням у незаконному зборі особистої інформації дітей-користувачів.

Позов подала колишній дитячий комісар Англії Енн Лонгфілд, повідомляє "Укрінформ". Вона стверджує, що соцмережа порушує закон про захист даних дітей Великої Британії та ЄС, від чого тільки в Британії могли постраждати більш як 3,5 млн дітей.

У судовому позові йдеться, що TikTok бере особисту інформацію дітей без попередження, прозорості або необхідної згоди.

Енн Лонгфілд має намір заборонити TikTok обробку інформації про неповнолітніх, змусити видалити всі існуючі дані і виплатити багатомільярдну компенсацію. У разі успіху кожній постраждалій дитині можуть виплатити по тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що італійський орган із нагляду за конфіденційністю даних наказав TikTok в п'ятницю заблокувати облікові записи всіх користувачів в Італії, вік яких не вдалося підтвердити, після смерті 10-річної дівчинки.