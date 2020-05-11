На тлі підрахунку голосів у США спалахнули протести
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє BBC.
Так, у Портленді, що в штаті Орегон, було залучено Національну гвардію після того, як налаштовані проти Дональда Трампа протестувальники вдалися до насильства, скоївши, серед іншого, напади на магазини в центрі міста. Поліція назвала такі інциденти бунтом.
У той же час у Міннеаполісі поліція затримала близько 200 демонстрантів, що заблокували головну дорогу. Зазначається, що там група людей протестувала проти Трампа і його заклику зупинити підрахунок голосів.
Подібні протести проти Трампа були зафіксовані також у Нью-Йорку, Філадельфії та Чикаго.
Разом з тим у Детройті прихильники Трампа зібралися біля центру підрахунку голосів та вимагали зупинити підрахунок. Подібна ситуація була в місті Фенікс, що в Аризоні.
Штаб Трампа заявив, що подає позови з вимогою зупинити підрахунки голосів у Пенсильванії та Джорджії. Водночас Джо Байден оголосив про готовність боротися в суді зі штабом республіканців. Наразі більша кількість голосів фіксується у Байдена.
Нагадаємо, що Байден запустив сайт щодо переходу влади від Трампа
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