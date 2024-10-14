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На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють зі студентів загони "дружинників" – ЦНС

14 жовтня 2024, 18:05
На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють зі студентів загони
Окупанти лякають українців на ТОТ, мовляв, у разі звільнення територій, їх оголосять колаборантами.
На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини росіяни почали формувати мережу “дружинників” з місцевих студентів.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
 
росіяни залякують українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами.
 
"Для цього вони формують колективні “добровільні” рухи, аби створити "кругову поруку", — зазначають у ЦНС.
 
До так званих загонів "дружинників" зганяють студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська. 
 
"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух "південь молодий", який фінансується урядом рф та окупаційні адміністрації", — кажуть у Центрі нацспротиву.
війна в УкраїніТимчасово окуповані територіїросія окупанти

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