На ТОТ Запоріжжя окупанти створюють зі студентів загони "дружинників" – ЦНС
14 жовтня 2024, 18:05
Окупанти лякають українців на ТОТ, мовляв, у разі звільнення територій, їх оголосять колаборантами.
На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини росіяни почали формувати мережу “дружинників” з місцевих студентів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
росіяни залякують українців, що у разі звільнення територій всі вони будуть оголошені колаборантами.
"Для цього вони формують колективні “добровільні” рухи, аби створити "кругову поруку", — зазначають у ЦНС.
До так званих загонів "дружинників" зганяють студентів фейкових навчальних закладів з Мелітополя та Бердянська.
"Студентам пообіцяли додаткові виплати у разі вступу до формування та спрощене навчання. За набір у мілітарні загони відповідав рух "південь молодий", який фінансується урядом рф та окупаційні адміністрації", — кажуть у Центрі нацспротиву.