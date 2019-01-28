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На Центральному вокзалі в Києві за рік сталося 1200 злочинів

Більшість злочинів, які відбувалися на вокзалі, - це крадіжки
Правоохоронні органи у 2018 році зареєстрували 1 201 злочин, який було скоєно на території, прилеглій до Центрального залізничного вокзалу Києва. Розкрито тільки 146 із них.
На Центральному вокзалі в Києві за рік сталося 1200 злочинів Фото: nemiga.info

Про це свідчать дані Головного управління Національної поліції в Києві, надані за запитом видання LB.ua.

Більшість злочинів, які відбувалися на вокзалі, - це крадіжки. За рік поліцейські зафіксували 927 фактів крадіжок, з них розкрили тільки 95. Також було 96 грабежів, 7 розбійних нападів, 35 випадків шахрайства.

Торік на вокзалі вбили двох людей (обидва злочини розкрито), 12 померли своєю смертю, одна особа - в результаті нещасного випадку. П'ятеро людей на вокзалі зникли безвісти, ще одну людину викрали (злочин розкрито).

Поліцейські зафіксували велику кількість бійок: 29 - з умисними легкими тілесними ушкодженнями, 1 - середньої тяжкості, 2 - з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Крім того, за рік зафіксували 9 правопорушень за статтею про "псевдомінування", 17 - за статтею про наркотики.

Нагадаємо, що з 20 січня на центральному залізничному вокзалі в Києві розпочала працювати Сервісна служба Нацполіції.

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28 01 2019 15:40
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