На Центральному вокзалі в Києві за рік сталося 1200 злочинів
Про це свідчать дані Головного управління Національної поліції в Києві, надані за запитом видання LB.ua.
Більшість злочинів, які відбувалися на вокзалі, - це крадіжки. За рік поліцейські зафіксували 927 фактів крадіжок, з них розкрили тільки 95. Також було 96 грабежів, 7 розбійних нападів, 35 випадків шахрайства.
Торік на вокзалі вбили двох людей (обидва злочини розкрито), 12 померли своєю смертю, одна особа - в результаті нещасного випадку. П'ятеро людей на вокзалі зникли безвісти, ще одну людину викрали (злочин розкрито).
Поліцейські зафіксували велику кількість бійок: 29 - з умисними легкими тілесними ушкодженнями, 1 - середньої тяжкості, 2 - з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Крім того, за рік зафіксували 9 правопорушень за статтею про "псевдомінування", 17 - за статтею про наркотики.
Нагадаємо, що з 20 січня на центральному залізничному вокзалі в Києві розпочала працювати Сервісна служба Нацполіції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз