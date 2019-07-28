На титано-магнієвому комбінаті Фірташа на Запоріжжі стався витік У неділю зранку, 28 липня, на титано-магнієвому заводі у Запоріжжі стався витік тетрахлориду титану

Рятувальники запевняють, що випаровування хімічних речовин не вийшли за межі цеху. Небезпеки для життя та здоров’я громадян немає. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: vestidp.ru

"28 липня о 10:36 до "Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на території ТОВ "ЗТМК". За підвищеним номером виклику від ГУ ДСНС у Запорізькій області до місця події прибуло 10 одиниць основної та спеціальної техніки і 45 чоловік особового складу. На місці події рятувальники встановили, що через протікання передаточного баку стався витік тетрахлориду титану", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Запорізькій області, інформують в "УП". Зазначається, що для осадження випаровувань рятувальники створили водяну завісу за допомогою насадок-розпилювачів та одночасно привели в готовність обладнання для подачі піни. Працівники ТОВ "ЗТМК" для ліквідації течі з баку перекрили вентиль та встановили бандаж. Також здійснено перекачку хімічної речовини до іншої цистерни. Об 11:40 аварію повністю ліквідували. Органами місцевої влади було організовано перекриття руху транспорту, підвіз води та чергування автомобіля швидкої медичної допомоги. Ситуація знаходилась на контролі керівництва Запорізької ОДА. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кримський титановий завод Дмитра Фірташа скидає відходи до Херсонської області, але вже три роки не платить екологічний податок, виправдовуючись зупинкою через окупацію. При цьому завод працює, і всупереч санкціям завозить через закритий порт Керчі український ільменіт (сировину). Читайте також: Суд виділив на кожну справу кримськотатарських активістів по десять хвилин , - адвокат

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