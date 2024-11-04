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На Україну чекає найсуворіша зима через ймовірний дефіцит електроенергії – Politico

04 листопада 2024, 13:02
На Україну чекає найсуворіша зима через ймовірний дефіцит електроенергії – Politico
Київ щодня стикається з відключеннями світла на 8-20 годин під час натиску російських атак.

Усі зими під час війни в Україні були важкі, проте наступний сезон настане після багатьох місяців російських повітряних ударів по енергоінфраструктурі.

Про це інформує медіа організація Politico з посиланням на думку енергоекспертів.

Лише в кінці серпня росія випустила більше 200 ракет і дронів по об'єктах енергетики, тоді потужність виробництва електроенергії в Україні скоротилась більш ніж на 9 ГВт, за словами Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку. Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

"Найреалістичніший сценарій", з яким країна зіштовхнеться цієї зими, за словами Рябцева, включає обмеження "постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день", пише видання. 

За умов сильного похолодання і нових ударів по атомній системі електропостачання, Україна може зіштовхнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу, говорить Олександр Харченко, керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики.

Це означає відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і виїзд українців за кордон у пошуках прихистку.

"Я дуже хвилююся. Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери нададуть нам допомогу якомога швидше", - сказала незалежна українська депутатка, яка очолює підкомітет парламенту з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб. 

Це оцінка, яку поділяють союзники України, поки Київ звертається до них із закликом про негайну допомогу.

"Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру", - сказав один високопосадовець зі США, якому було надано анонімність для відкритої розмови.

 
енергетикавійна в Україніатаки рф

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