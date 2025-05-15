На Україну США тиснули більше, ніж на росію – Зеленський

Президент зауважив, що питання припинення вогню без жодних умов – це також компроміс від України

Захід має посилити тиск на росію задля досягнення результату в перемовинах.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Туреччині.

"Коли люди не хочуть отримати результат, не хочуть говорити, коли люди вирішують питання лише зброєю - це війна. І коли ми не бачимо кінця цієї війни - люди приходять до дипломатії. Щоб не було тупику. Ви повинні робити кроки, які наближають мир. Все, що ви можете робити - посилювати тиск на агресора, по-різному. Це посилювати зброєю Україною, захист України. Тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчувати війну", - сказав Зеленський.

Він додав, що позиція президента США Дональда Трампа щодо тиску на обидві сторони була відома із самого початку.