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На Україну США тиснули більше, ніж на росію – Зеленський

15 травня 2025, 19:09
На Україну США тиснули більше, ніж на росію – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент зауважив, що питання припинення вогню без жодних умов – це також компроміс від України
Захід має посилити тиск на росію задля досягнення результату в перемовинах.
 
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Туреччині.
 
"Коли люди не хочуть отримати результат, не хочуть говорити, коли люди вирішують питання лише зброєю - це війна. І коли ми не бачимо кінця цієї війни - люди приходять до дипломатії. Щоб не було тупику. Ви повинні робити кроки, які наближають мир. Все, що ви можете робити - посилювати тиск на агресора, по-різному. Це посилювати зброєю Україною, захист України. Тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчувати війну", - сказав Зеленський.
 
Він додав, що позиція президента США Дональда Трампа щодо тиску на обидві сторони була відома із самого початку. 
 
"І я вважаю, що на нас тиснули більше, ніж на росію. Але Україна крок за кроком демонструвала, що повірте, питання не в Україні. Україна просто міцно стоїть, бореться за себе. Ми просто не збираємося програвати свої життя та землю. Але це не означає, що ми агресори. І крок за кроком ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках. Погоджуючись на багато різних компромісів", - додав Зеленський.
 
Президент зауважив, що те, що зараз розглядається питання припинення вогню без жодних умов - це також компроміс від України.
 
"Але якщо ми домовилися, США зробили відповідні кроки - ми в діалозі, ми на це пішли. І не лише ці кроки Україна зробила. Пішла назустріч якомусь формату, який хоч трошки може наблизити до завершення війни. Але це не може бути односторонньо. І тиск не може бути в один бік. І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на росію. Санкції від Європи, США, інших країн. Щонайменше санкції", - зазначив Зеленський.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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