CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Великдень, 28 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського з гранатометів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Великдень окупанти один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил
"Від початку доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ"
Фото: espreso.tv
"Від початку доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ", - повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні.
Як зазначається, на ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, підкреслили в прес-центрі ООС.
Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська 23 рази порушили режим припинення вогню.
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28 04 2019 19:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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