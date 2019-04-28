На Великдень окупанти один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил "Від початку доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ"

На Великдень, 28 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського з гранатометів.

Фото: espreso.tv

"Від початку доби збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Північ", - повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні. Як зазначається, на ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, підкреслили в прес-центрі ООС. Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська 23 рази порушили режим припинення вогню.

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