На відбудову високовольтної інфраструктури Україна отримає від ЄБРР €300 мільйонів

НЕК "Укренерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоди про надання українському системному оператору 300 мільйонів євро кредиту на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії.

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький у Facebook.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо в Паріжі і я, як голова правління НЕК Укренерго, в Києві (в онлайн-форматі) підписали угоди, які дозволять залучити 300 млн євро для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності нашої компанії", - написав Кудрицький.

Зокрема, 150 млн євро кредитних коштів будуть спрямовані безпосередньо на придбання обладнання, яке терміново необхідне для відновлення підстанцій та магістральних ліній електропередачі після російських атак. Друга частина кредиту ЄБРР буде використана для виконання фінансових зобов’язань Укренерго та підтримки стабільної роботи ринку електроенергії.

Кудрицький наголосив, що Україна шукає необхідне спеціалізоване обладнання для відновлення енергосистеми в ЄС, США, країнах Азії і вже знаходить необхідне та веде перемовини із компаніями-виробниками.