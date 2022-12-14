Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

На відбудову високовольтної інфраструктури Україна отримає від ЄБРР €300 мільйонів

14 грудня 2022, 12:49
На відбудову високовольтної інфраструктури Україна отримає від ЄБРР €300 мільйонів
Фото: УНН
НЕК "Укренерго" та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоди про надання українському системному оператору 300 мільйонів євро кредиту на відбудову високовольтної інфраструктури та забезпечення фінансової стійкості компанії.
Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький у Facebook.
 
"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо в Паріжі і я, як голова правління НЕК Укренерго, в Києві (в онлайн-форматі) підписали угоди, які дозволять залучити 300 млн євро для відбудови високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності нашої компанії", - написав Кудрицький.
 
Зокрема, 150 млн євро кредитних коштів будуть спрямовані безпосередньо на придбання обладнання, яке терміново необхідне для відновлення підстанцій та магістральних ліній електропередачі після російських атак. Друга частина кредиту ЄБРР буде використана для виконання фінансових зобов’язань Укренерго та підтримки стабільної роботи ринку електроенергії.
 
Кудрицький наголосив, що Україна шукає необхідне спеціалізоване обладнання для відновлення енергосистеми в ЄС, США, країнах Азії і вже знаходить необхідне та веде перемовини із компаніями-виробниками.
 
кредитЄБРРУкренергоелектропостачання

Останні матеріали

Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж - The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж - The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
Росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
Росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється