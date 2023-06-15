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На відновлення систем зрошення на півдні піде 3-5 років після визволення – Держрибагентство

15 червня 2023, 17:59
На відновлення систем зрошення на півдні піде 3-5 років після визволення – Держрибагентство
Фото: УНН
Каховська зрошувальна система була найбільшою в світі. Вона забезпечувала подачу води на площу понад 250 тис. га.

За сприятливих умов відновити меліоративні системи, що залишились без води внаслідок підриву Каховської ГЕС, можна буде не менше ніж за 3-5 років.

Про це в коментарі Укрінформу розповів переший заступник голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України Тарас Кот.Т.

"За сприятливих умов відновлення зазначених меліоративних систем можливо буде виконати не менш ніж за 3-5 років", - сказав він. 

Кот зазначив, що руйнація Каховської ГЕС на тривалий час залишила без джерела зрошення 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - у Дніпропетровській областях. Не можуть використовуватись загалом понад 350 зрошувальних насосних станцій та близько 1,1 тис. км меліоративних каналів.

За його словами, коли зрошувальні системи не функціонують тривалий час, то вони не тільки руйнуються, але й повністю розкрадаються. 

"Первісна балансова вартість державного майна меліоративних систем та каналів, які були прив’язані до Каховського водосховища, складає понад 2 млрд гривень, що у перерахунку на актуальні на сьогодні ціни становить 150-160 млрд грн. Фактично, це орієнтовна вартість відновлення зазначеної меліоративної інфраструктури. Уточнити ці цифри можна буде тільки після деокупації територій", - розповів Кот.

 

рибаКаховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

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