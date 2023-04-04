На відновлення зони відчуження ЧАЕС потрібно 225 млн євро

Зокрема, загальний план передбачає,розмінування всієї території, відновлення інфраструктури, втраченої протипожежної, комп'ютерної та офісної техніки, а потім - створення наукового хабу на території зони.

На відновлення Чорнобильської зони відчуження після окупації військами рф Україна вже отримала або домовилась про гарантоване виділення у 2023 році грошей у сумі близько 15 мільйонів євро. Водночас попередній кошторис відновлення зони відчуження складає 100 мільйонів євро, заявив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко під час брифінгу у вівторок, 4 квітня.

Загальний план відновлення зони відчуження, який складається з дев'яти пунктів, розрахований на 225 мільйонів євро.

"З допомогою міжнародних донорів ми вже здійснюємо заходи щодо відновлення зони відчуження. За нашими планами, з нашими донорами територія зони відчуження не лише відновиться, а й покращиться у порівнянні зі станом, у якому вона була до окупації, десь за один-два роки", - сказав Крамаренко.

Наразі загальна стартегія розвитку Чорнобильської зони відчуження вже розроблена, проте ще має бути затверджена Верховною Радою України. Одночасно з цим відбувається наповнення фонду допомоги зоні, наголосив він.

Основні донори цього фонду - Європейська Комісія, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), США, Норвегія, Великобританія та Німеччина. У квітні запланована зустріч з донорами в Осло, на якій, як сподіваються в агентстві, відбудеться розширення підтримки та співпраці.