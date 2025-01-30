На війні в Україні зникли безвісти більше 20 американських добровольців – CNN

За останні півроку кількість загиблих американських добровольців різко зросла.

В Україні за час повномасштабної війни рф зникли безвісти понад 20 американських добровольців, а за останні 6 місяців загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це пише телеканал CNN.

"За останні шість місяців кількість загиблих добровольців зі США різко зросла", - пише видання.

Також відомо, що тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які загинули у цей період, не змогли забрати з поля бою.

Крім того, нещодавно двоє з них після тривалих переговорів були репатрійовані із окупованої рф території до України.

Рідні зниклих безвісти американців розповіли телеканалу, що через юридичну невизначеність часто не вдається офіційно оголосити своїх близьких загиблими.

За їх словами, тіла двох американських добровольців, які загинули біля Покровська у вересні, досі не знайдені.

Еред американців, які вижили розклали, що колишній 25-річний американський солдат Захарі Форд і ще один американець з позивним "Гантер" загинули внаслідок удару безпілотника під час виконання завдання з підриву мосту біля села Новогродівка. Територія, де вони загинули, зараз перебуває під контролем рф.

Американський доброволець із позивним "Реднек" сказав, що ймовірність того, що іноземні бійці виживуть на фронті, залежить від рівня їхнього досвіду, а також від завдань, які ставлять перед ними командири.

Ще один колишній морський піхотинець зі США 41-річний Корі Навроцьки загинув у боях в Брянській області РФ у жовтні. Його тіло російські солдати показали у Телеграмі, але повернути його вдалося лише після складних переговорів разом із майже 800 загиблими 24 січня.

Мати добровольця розповіла, що зображення його тіла та зброї активно поширювалися росіянами у соцмережах, а також, за словами жінки, її адреса та інша інформація були там розміщені. Після цього проросійські "тролі" почали писати їй у соцмережах гидкі коментарі. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов підтвердив CNN, що понад 20 американців вважаються зниклими безвісти.

Американка Лорен Гійом проживає в Києві і працює в некомерційній організації RT Weatherman Foundation, яка допомагає іноземним сім'ям знайти своїх близьких, розказала, що іноземці можуть бути оголошені загиблими через фізичне підтвердження, наприклад, після тесту ДНК або за рішенням суду, якщо є вагомим доказом смерті.

Проте це довгий процес, сказала вона і додала, що займається справами 88 загиблих або зниклих безвісти іноземців 18 національностей, половина з яких - американці.

Вона додала, що справжня кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається невідомою.