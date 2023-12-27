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На війні загинули понад 400 спортсменів – Гутцайт

27 грудня 2023, 13:57
На війні загинули понад 400 спортсменів – Гутцайт
Фото: 5 канал
Президент НОК наголосив, що дуже важливо, аби українські спортсмени були представлені на Олімпійських іграх у Парижі.

Унаслідок повномасштабної війни загинули понад 400 українських спортсменів. Також приблизно 500 спортивних об'єктів частково або повністю втрачено.

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт, передає "Інтерфакс-Україна".

"З того боку чуємо, що росіяни не хочуть брати участь в Олімпіаді без свого прапора, що вони не братимуть участі, що це не чесно щодо них. А чесно щодо нас, коли йде повномасштабна війна, а чесно, коли вже понад 400 наших спортсменів загинуло, близько 500 спортивних об'єктів частково або повністю ми втратили? Ми втрачаємо людей – це чесно щодо нас?" – сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону.

Він також зазначив, що багато спортсменів захищають Україну з перших днів повномасштабного вторгнення рф. Але наразі немає можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації.

"Ми працювали та працюємо з цим питанням. Коли я працював у міністерстві, ми також працювали над тим, щоб забронювати наших спортсменів. Частково є наші заброньовані спортсмени, частково є наші заброньовані тренери", – розповів Гутцайт.

При цьому він наголосив, що дуже важливо, аби українські спортсмени були представлені на Олімпійських іграх у Парижі.

"Олімпійські ігри – це найпотужніший, найсерйозніший і найважливіший форум спортсменів у світі. Звісно, я вважаю, що необхідно, щоб там був наш прапор, і він там буде, тому що це дуже важливо, щоб світ знову побачив, що ми є", – сказав Гутцайт.

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