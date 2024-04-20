На військовій базі в Іраку прогримів вибух — Reuters

Як стверджують джерела Reuters у службі безпеки Сил народної мобілізації, удари не призвели до жертв, але завдали матеріальних збитків.

Недалеко від Багдада стався сильний вибух на військовій базі, яку використовують Іракські Сили народної мобілізації.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибух був достатньо потужним, а стався інцидент пізно в п'ятницю.

Агентство Reuters із посиланням на армійські джерела пише, що військова база, де стався вибух, "використовується Силами народної мобілізації Іраку (PMF)".

"Два джерела безпеки заявили, що вибух став результатом невідомого авіаудару, який стався близько опівночі в п'ятницю. Два джерела PMF відзначили, що удари не призвели до жертв, але завдали матеріальних збитків", - передає Reuters.

Крім того, представники PMF розповіли агентству, що удари були спрямовані по штабу PMF на військовій базі Калсо поблизу міста Іскандарія, приблизно в 50 км на південь від Багдада.

Натомість AFP цитує джерело в міністерстві внутрішніх справ Іраку, яке стверджує, що внаслідок вибуху загинула одна людина та вісім отримали поранення.

"Один із них загинув під час "бомбардування" іракської військової бази, яку використовували проіранські ополченці", - передає Times of Israel.

Варто додати, що іракські Сили народної мобілізації пов'язують з іранськими проксі.

Оглядачі часто зауважують, що Сили народної мобілізації (PMF) - коаліція ополченців - номінально перебуває під контролем іракських військових. Раніше взимку ця організація оголосила у своїй заяві, що заступника глави її операцій у Багдаді Муштака Талеба аль-Саїді, також відомого як Абу Таква, було вбито "в результаті жорстокої американської агресії".