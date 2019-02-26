На в'їзді в Одесу поліція затримала автобуси з озброєними людьми, - ФОТО
З Києва в напрямку Одеси виїхали два автобуси з озброєними людьми, повідомляє регіональне управління поліції.
Для перевірки інформації на в'їзд до Одеси прибули бійці батальйону поліції особливого призначення і підрозділи тактико-оперативного реагування.
"Правоохоронці проводять превентивні заходи, спрямовані на недопущення дестабілізації оперативної ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak
Кількості автобусів і пасажирів не уточнено. На опублікованих фото видно один пасажирський автобус.
В цьому автобусі їхали "ТІТУШКИ" з Києва, повідомив у Facebook радник начальника головного управління поліції Одеської області Руслан Форостяк .
"У той час, коли в Одесі з візитом перебуває президент країни, офіційна делегація на чолі з послом США в Україні пані Марі Йованович, спецпредставник з України пан Курт Волкер, інші поважні особи, на морвокзалі стоїть ракетний есмінець" Дональд Кук", знайшлися дегенерати , які вирішили "похитати трубу". Це зараз вже справа слідчих з'ясувати, хто саме і з якою метою направив сьогодні до Одеси з Києва групу проплачених молодих людей, які зовсім недавно так само були помітні в інших регіонах, де здійснювали незрозумілі провокаціі, імітуючи протести праворадикальних сил під прапором якоїсь "Традиції і порядок", - заявив Форостяк.
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