На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція Фракція переможців налічуватиме 50 депутатів

У другому турі виборів до литовського Сейму більшість отримала опозиційна консервативна партія Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи. Тепер вони сформують правлячу коаліцію.

Фото: news.mail.ru

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT. Фракція переможців налічуватиме 50 депутатів. Слід зазначити, що членом цієї партії є друг України, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс. Союз селян та зелених (LVŽS), партія нинішнього прем’єра Саулюса Скверняліса, отримала 32 місця. Ліберальні політсили Ліберальний рух та Соціально-демократична партія отримали по 13 місць. Партія свободи, яка вперше брала участь у виборах, отримає 11 мандатів, а Робітнича партія - 10. Виборча акція поляків Литви та Литовська соціал-демократична Трудова партія здобули по три мандати. Також пройшли 4 незалежних кандидати. Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала результати виборів "найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи". Дізнавшись результати, консерватори, Ліберальний рух та Партія свободи оголосили, що збираються сформувати правлячу коаліцію на чолі з Інгрідою Шимоніте.

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