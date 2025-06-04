Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На виборах президента Південної Кореї перемагає лідер опозиції

04 червня 2025, 09:53
На виборах президента Південної Кореї перемагає лідер опозиції
Фото: Reuters
У виборах взяли участь майже 80% з 44,39 мільйона виборців Південної Кореї, які мають право голосу, це є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року.
Лідер опозиції Лі Чже Мюн стане наступним президентом Південної Кореї після дострокових виборів, офіційні результати яких свідчать, що він значно випереджає свого головного суперника, який визнав поразку вранці в середу.
 
Про це пише Yonhap.
 
Yonhap зазначає, що перемога Лі стала визначним поверненням після програшу колишньому президенту Юн Сук Йолю з мінімальним відривом менше одного відсотка на попередніх виборах у 2022 році.
 
Кім Мун Су з правлячої консервативної Партії народної сили привітав Лі у своїй промові, заявивши, що він "смиренно приймає рішення народу".
 
Перемога Лі відбулася рівно через шість місяців після того, як попередній лідер країни оголосив воєнний стан і занурив країну в хаос.
 
Після підрахунку всіх бюлетенів Лі переміг майже на 3 мільйони голосів, згідно з офіційними результатами, опублікованими Національною виборчою комісією Південної Кореї.
 
У виборах взяли участь майже 80% з 44,39 мільйона виборців Південної Кореї, які мають право голосу, це є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року.
 
CNN пише, що за цими виборами пильно стежили, і вони тепер можуть дати південнокорейцям певну видимість політичної стабільності після пів року невизначеності та потрясінь, оскільки союзник США та економічний гігант долали наслідки кризи воєнного стану.
 
Видання додає, що це також відбувається на тлі того, що орієнтована на експорт економіка Південної Кореї бореться з глобальними явищами, такими як тарифи президента США Дональда Трампа та потенційна рецесія, і все це відбувалося без постійного лідера.
 
У своїй промові Лі пообіцяв відновити демократію в країні та відродити економіку.

 

Південна Кореявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вуха Кремля. Про зв’язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха Кремля. Про зв’язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється