На виборах президента Південної Кореї перемагає лідер опозиції

У виборах взяли участь майже 80% з 44,39 мільйона виборців Південної Кореї, які мають право голосу, це є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року.

Лідер опозиції Лі Чже Мюн стане наступним президентом Південної Кореї після дострокових виборів, офіційні результати яких свідчать, що він значно випереджає свого головного суперника, який визнав поразку вранці в середу.

Yonhap зазначає, що перемога Лі стала визначним поверненням після програшу колишньому президенту Юн Сук Йолю з мінімальним відривом менше одного відсотка на попередніх виборах у 2022 році.

Кім Мун Су з правлячої консервативної Партії народної сили привітав Лі у своїй промові, заявивши, що він "смиренно приймає рішення народу".

Перемога Лі відбулася рівно через шість місяців після того, як попередній лідер країни оголосив воєнний стан і занурив країну в хаос.

Після підрахунку всіх бюлетенів Лі переміг майже на 3 мільйони голосів, згідно з офіційними результатами, опублікованими Національною виборчою комісією Південної Кореї.