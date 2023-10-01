На виборах у Словаччині перемагає антиукраїнська партія

Роберто Фіцо ще в роки прем'єрства займав проросійську позицію, закликаючи до скасування санкцій проти рф.

На виборах у Словаччині, за попередніми результатами після підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality.

За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо – 23,29%.

На другому місці опинилась "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,07%.

На третьому місці партія "Голос" експрем'єра Петера Пеллегріні з 14,96%. Ця партія може вступити в коаліцію як прозахідними, так і проросійськими силами.

Блок OL’aNO+ експрем'єра Ігоря Матовича набрав 9,01%.

Партія SaS отримала 6,22%, Християнсько-демократичний рух – 6,9%.

Ультраправа партія "Республіка" попередньо отримує 4,79% та вочевидь не проходить до парламенту. Однак Словацька національна партія колишнього спікера Андрея Данко, також відома антиукраїнськими настроями, все ж здолала прохідний бар’єр з 5,67% – що, втім, менше, ніж їй раніше прогнозували соцопитування.

З такими результатами розподіл мандатів може виглядати наступним чином: партія Фіцо – 42, "Прогресивна Словаччина" – 31, "Голос" Пеллегріні – 27, блок Матовича – 16, християнські демократи – 13, SaS – 11, Словацька національна партія – 10.

Голосування на дострокових виборах у Словаччині проходило у суботу 30 червня.