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На ЗАЕС перевели енергоблок у стан "гарячий зупин" – Енергоатом

25 липня 2023, 11:57
На ЗАЕС перевели енергоблок у стан
В "Енергоатомі" закликали МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупантів ЗАЕС для переведення енергоблоків у стан "холодний зупин".

На Запорізькій АЕС російські окупанти перевели енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.

Про це заявили в "Енергоатомі".

"24 липня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан "гарячий зупин". Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин",– йдеться у заяві.

Раніше Держатомрегулювання пояснювало, що переведення енергоблока у стан "гарячий зупин" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Зокрема, такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблока №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.

"В умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів", – зазначили в Держатомрегулюванні.

Президент "Енергоатому" Петро Котін наголосив, що, приймаючи рішення щодо переведення реактора у стан "гарячого зупину", росіяни порушують норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

МАГАТЕЕнергоатомЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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