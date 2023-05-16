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На ЗАЕС побільшало озброєних окупантів

16 травня 2023, 21:53
На ЗАЕС побільшало озброєних окупантів
Нині там налічується понад 2500 військових рф.

На окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних росіян. Відтак, станом на 16 травня на ЗАЕС налічується понад 2 500 військових рф.

Про це інформує пресслужба "Енергоатома".

Зазначається, що на ЗАЕС російських загарбників вже навіть більше, ніж станційного персоналу. Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу.

Крім того, побільшало і військових, і патрулів й у самому Енергодарі.

15-денна “евакуація” в Енергодарі завершилася: росіяни повернулись у місто.Після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної “влади”, але й документація і техніка, “асвабадітєлі” знову припхалися до міста-супутника Запорізької АЕС”, – розповіли у компанії.

А також зазначили, що повернулися до міста й відновили свою роботу ключові служби загарбницького “ладу”. Знову функціонують російські відділення банків та місцева “адміністрація”. Не працюють лише автозаправні станції, на яких просто немає пального. Але навіть за його наявності виїхати з міста практично неможливо.

Окрім цього, на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посили контроль над працівниками, відтак атомникам заборонено навіть спілкуватись між собою. На тимчасово окупованій ЗАЕС правила роботи і перебування на об’єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.

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