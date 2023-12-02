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ПОЛІТИКА

На ЗАЕС стався черговий блекаут. Є загроза радіаційній безпеці

02 грудня 2023, 10:29
На ЗАЕС стався черговий блекаут. Є загроза радіаційній безпеці
Найбільшу загрозу становить четвертий енергоблок ЗАЕС.

У пʼятницю, 1 грудня, на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відбувся повний блекаут. Ввечері стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми. 

Про це повідомляє Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ", – повідомили в "Енергоатомі".

Там пояснили, що зараз ЗАЕС живиться від дизельних генераторів. При чому автоматично ввімкнулись всі два десятки генераторів, однак згодом у роботі лишили тільки вісім з них.

"Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції", – зазначили в "Енергоатомі".

Такий режим роботи є важким для реактивної установки, а його тривалість має обмеження згідно з проєктом. Крім того, він може стати причиною відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану.

"Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині  ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ. Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці", – додали в "Енергоатомі".

загрозаЗАЕС

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