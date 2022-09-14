На ЗАЕС відновлено всі три резервні лінії електропередач

Співробітники Запорізької атомної електростанції у вівторок, 13 вересня, відновили роботу третьої резервної лінії електропередач до станції.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що резервна лінія 150 кВ знову доступна для ЗАЕС після ремонту електророзподільної станції сусідньої теплоелектростанції.

Таким чином, як зазначено, на станції відновлено всі три резервні лінії електропостачання. Одна з них, лінія 750/330 кВ, наразі забезпечує ЗАЕС зовнішньою електроенергією, яка потрібна для охолодження та інших важливих функцій безпеки. Лінії 330 кВ та 150 кВ знаходяться у резерві.

В організації нагадали, що всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, вони потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки.

При цьому чотири основні зовнішні лінії електропередач ЗАЕС не працюють, і зараз станція не забезпечує електроенергією домогосподарства та заводи.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС повністю зупинена.