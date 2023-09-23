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ПОЛІТИКА

На ЗАЕС завершили буріння свердловин із водою для охолодження реакторів

23 вересня 2023, 16:24
На ЗАЕС завершили буріння свердловин із водою для охолодження реакторів
Фото: УНН
Понад 200 кубометрів води на годину тепер можна буде подавати до ставків, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо.

На Запорізькій АЕС завершилось буріння свердловин, які тепер можуть надавати додаткову воду для охолодження зупинених реакторів. 

Про це повідомило МАГАТЕ.

За словами директора організації Маріано Гроссі, на ЗАЕС завершено буріння 10 свердловин. Підземні води мають охолоджувати зупинені реактори станції після руйнування Каховської ГЕС в червні поточного.

"Понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати до ставків, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо", – йдеться в повідомленні.

Також на майданчику планують пробурити ще одну свердловину. Додаткова свердловина забезпечить загалом біля 250 кубометрів води на годину для підтримання охолодження реакторів та басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива в нинішньому зупиненому стані.

Зазначається, що ставок-охолоджувач ЗАЕС залишається неушкодженим. Він містить великий об'єм води, який також може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Крім того, під час обходу ЗАЕС експертами МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 і 6, де побачили, що енергоблоки №2 і 5 залишаються в стані "холодного" зупинення, а енергоблок №6 – в стані "гарячого" зупинення.

"Команда не помітила жодного важкого озброєння під час обходу, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці", – йдеться у звіті.

Також у МАГАТЕ занепокоєні укомплектованістю станції персоналом, оскільки з початку великої війни ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних диспетчерських.

війнаокупаціяЗАЕС

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