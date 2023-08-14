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ПОЛІТИКА

На Заході думають про підготовку до контрнаступу навесні – WSJ

14 серпня 2023, 15:56
На Заході думають про підготовку до контрнаступу навесні – WSJ
Джерело unian
На думку авторів публікації, навіть якщо цього літа ЗСУ так і не зможуть прорвати російську оборону, Україна зможе продовжувати активну боротьбу до зими.

Попри те, що літня кампанія на фронті в Україні ще дуже далека від закінчення, на Заході вже починають думати про підготовку до весняної кампанії наступного року.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Коли навесні розпочався контрнаступ Києва, оптимісти сподівалися, що українські війська зможуть повторити свій минулорічний успіх у розгромі російських військ. Але початкова спроба використати нещодавно поставлені західні танки та бронетехніку, щоб пробити укріплені російські лінії, застопорилася. Відтоді прогрес був повільним і болісним, зводячись до тактики малих загонів", – йдеться в публікації. 

Видання зазначає, що українське командування протягом літньої кампанії ще може вдатися до нових спроб механізованого удару для прориву оборони росіян. Але військові керівники та політики на Заході вже думають над питанням, як підготуватися до тривалого конфлікту.

Головне занепокоєння Києва та західних керівників полягає в тому, що суспільна думка на Заході погано сприйме ідею тривалих витрат на підтримку України у трясовині війни на виснаження. 

"Зараз мета Києва полягає в тому, щоб його нинішній наступ завершився достатніми досягненнями, щоб показати українським громадянам і прихильникам у Вашингтоні, Берліні та інших місцях, що їхня підтримка не була марною і вона повинна продовжуватися", – зазначає видання.

На думку авторів публікації, навіть якщо цього літа ЗСУ так і не зможуть прорвати російську оборону, Україна зможе продовжувати активну боротьбу до зими. 

"Українська армія продовжує адаптуватися швидше, ніж російська", — сказав Гордон "Скіп" Девіс, генерал-майор армії США у відставці та колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО.

Україна має достатню кількість підготовлених до контрнаступу резервів, більша частина яких досі не була задіяна. Крім того, до наступної весни Київ матиме ще більше західної техніки та більше досвідчених операторів цієї зброї.

"З часом Україна зрештою залучить більше своїх бригад, навчених і оснащених НАТО, тоді як росії буде важко підтримувати свій темп вогню та свою злагодженість на передовій", – сказав Девіс.

Те, як політики дивитимуться на війну наступного року, залишається широко поширеною проблемою, особливо через президентські вибори в США в листопаді наступного року. Екс-президент Дональд Трамп, який є фаворитом від Республіканської партії, заявив, що скоротить підтримку України.

Але багато інших республіканців продовжують підтримувати допомогу США Києву, включаючи велику кількість сенаторів і багато членів Палати представників. Минулого місяця під час голосування щодо асигнувань на оборону п’ять поправок, запропонованих республіканцями, близькими до Трампа, які б скоротили допомогу Україні, були відхилені з великою перевагою після того, коли понад 130 республіканців проголосували разом із усіма демократами.

"Я вважаю, що це є дуже хорошим знаком для підтримки", — сказав Даалдер, колишній посол НАТО.

війнаконтрнаступ

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