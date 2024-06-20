На Заході незадоволені антикорупційними зусиллями України – WP

Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що Україна недостатньо ефективно бореться з корупцією, попри запевнення українських посадовців про їхні зусилля. Це створює напруження між Києвом і його прихильниками щодо подальшої економічної та військової допомоги.

Видання зазначає, що українські чиновники наполягають на тому, що вони борються з корупцією "так само запекло, як їхні війська борються з російськими окупантами на фронті". Проте Сполучені Штати і союзники вважають, що цього все ще недостатньо.

"І це є джерелом дедалі більшого напруження між Києвом і деякими з його найбільших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги", - йдеться у повідомленні.