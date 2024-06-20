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На Заході незадоволені антикорупційними зусиллями України – WP

20 червня 2024, 16:57
На Заході незадоволені антикорупційними зусиллями України – WP
Фото: dilovamova.com
США та союзники вважають, що Україна не докладає достатньо зусиль для боротьби з корупцією.
Сполучені Штати та їхні союзники вважають, що Україна недостатньо ефективно бореться з корупцією, попри запевнення українських посадовців про їхні зусилля. Це створює напруження між Києвом і його прихильниками щодо подальшої економічної та військової допомоги.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Видання зазначає, що українські чиновники наполягають на тому, що вони борються з корупцією "так само запекло, як їхні війська борються з російськими окупантами на фронті". Проте Сполучені Штати і союзники вважають, що цього все ще недостатньо.
 
"І це є джерелом дедалі більшого напруження між Києвом і деякими з його найбільших прихильників, що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що майже щомісяця до низки гучних арештів і звільнень додається нова справа щодо корупції. В Україні наголошують, що ці справи є свідченням успішних зусиль по боротьбі з хабарництвом. Однак усі обвинувачені наполягають на своїй невинуватості, і їхні справи досі не дійшли до суду.
 
"Те, що кількість справ подвоїлася, не означає, що корупції стало вдвічі більше. Навпаки - це означає, що ми працюємо вдвічі ефективніше, ніж раніше", - цитує The Washington Post очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.
 
Проте американські посадовці, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном, кажуть, що цього все ще недостатньо, адже на кону боротьби з корупцією в Україні стоять мільярди - не лише власні податкові кошти, а й військова та економічна допомога Заходу.
 
У матеріали йдеться, що члени Конгресу від Республіканської партії називали корупцію однією з причин перешкоджання наданню пакета допомоги на суму 61 мільярд доларів попри те, що прямих звинувачень у нецільовому використанні чи привласненні американських грошей або зброї не надходило.
 
Також за словами джерел The Washington Post, зустріч між президентом Володимиром Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві була напруженою - Зеленський був розчарований тим, що Блінкен зосередився на питаннях корупції.
 
За даними видання, українські високопосадовці скаржаться, що західні союзники часто використовують стереотип про корупцію в Україні як привід для затримки необхідної допомоги, і що це звинувачення є не лише кліше, але й свідченням "лицемірства в столицях, які мають власні проблеми з корупцією".
корупціявійна в Україніросія окупанти

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