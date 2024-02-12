На Заході перестали боятися росію – DW

Європейці більше переймаються кібератаками, зміною клімату та ісламістами, аніж загрозою російського вторгнення.

Попри попередження європейських лідерів про зростаючу загрозу прямої війни росії з НАТО, пересічні європейці за останній рік стали менше боятися рф.

Про це йдеться у доповіді "Мюнхенський індекс безпеки", представленій на Мюнхенській конференції з безпеки, пише DW.

Опитування населення, проведені восени минулого року, показують, що для жителів багатьох країн Заходу рф більше не очолює список загроз.

"Майже всі індикатори, пов'язані з війною росії проти України, впали, включаючи загрозу використання ядерної зброї агресором та перебої у постачанні енергоносіїв", – сказано в доповіді.

Особливо ці зміни помітні у Німеччині. За рік у сприйнятті німців росія опустилася із першого місця у списку головних загроз аж на сьоме місце. Натомість перші місця посіли такі загрози як "масова міграція внаслідок воєн та зміни клімату", "радикальний ісламський тероризм" та "кібератаки". Схожі настрої панують у Франції, а в Італії росія опинилася аж на 12 місці у списку головних загроз.

У США росія посідає четверте місце серед головних загроз: першу трійку складають "кібератаки", "поляризація суспільства" і Китай (третя позиція).

Осторонь від цієї тенденції стоять Велика Британія та Японія. Лише у цих двох країнах "глобального Заходу" росія досі посідає перше місце у списку головних загроз.

Натомість в Китаї, Індії та Південній Африці населення ставиться до росії як до союзника, а не до загрози. У Бразилії населення "не визначилося", ставлення до росії там двояке.

Одночасно з цим опитування зафіксували зародження "втоми від України". В країнах групи G7 серед населення "падає громадська підтримка щодо продовження допомоги Україні, постачання важких озброєнь або введення подальших санкцій проти росії".