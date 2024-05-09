На Заході заговорили про перемовини з росією – The Guardian

Екс-розвідник США вважає, що західним лідерам необхідно "тверезо оцінювати ризики і проявляти обачність у своїх підходах".

Що ближче НАТО до України, то більше путін розмахуватиме своєю ядерною зброєю і то вищий ризик її застосування. У зв'язку з цим лідерам західних країн потрібно подумати про "альтернативні шляхи" до миру, включно з переговорами.

Про це пише старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, екс-офіцер національної розвідки США в Європі Крістофер С. Чіввіс для The Guardian.

Експерт нагадав про те, як розчаровані нестабільним станом воєнних дій в Україні та тривалими затримками допомоги США, лідери Франції та Великої Британії останніми кількома днями посилили свої обіцянки Україні: президент Франції Еммануель Макрон повторив, що він може відправити війська, а міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон дав Україні зелене світло для нанесення ударів по території росії переданою зброєю.

"Їхнє розчарування зрозуміле, як і спокуса взяти більш безпосередню участь у війні, маючи потужнішу зброю і більше гарантій довгострокової підтримки України. Можливо, за наявності достатньої кількості часу і набагато більших зусиль, а також якщо Вашингтон зможе зберігати концентрацію уваги серед усіх криз, що насуваються на нього, Україна в кінцевому підсумку зможе відновити свої позиції на полі бою. Тоді вона, можливо, зможе почати повертати частину територій, які вона втратила на користь росії, - можливо, 2025 року, а можливо, і через рік після цього", - припустив Чіввіс.

Також нагадується, як у відповідь на висловлювання Макрона і Кемерона кремль виступив із гнівною заявою, анонсувавши навчання тактичної ядерної зброї.

"Хто може знати з достатньою впевненістю, коли такий нерозважливий автократ може вирішити, що настав час дати Заходу урок за допомогою тактичного ядерного удару? Внутрішні російські документи, а також остання заява кремля припускають, що поріг застосування ядерної зброї росією досить високий, але стає все нижчим. Річ у тім, що Україна, НАТО або будь-хто за межами найближчого оточення путіна майже не можуть знати про ядерні "червоні лінії" путіна з упевненістю, необхідною у світлі серйозності проблеми. Той факт, що росія поки що не застосувала ядерну зброю, не дає впевненості в тому, що вона не зробить цього в майбутньому. Сам путін, можливо, навіть не знає напевно, якими є його "червоні лінії", поки не зрозуміє, що Україна перетнула їх на полі бою", - додав експерт.

На його думку, західним лідерам необхідно тверезо оцінювати ризики і проявляти обачність у своїх підходах.

"Замість того, щоб уявляти, як поступові військові кроки з надання допомоги Україні можуть коли-небудь призвести до досі невловимої перемоги, лідерам необхідно подумати про те, як відкрити альтернативні шляхи до миру - шляхи, що не покладаються лише на військові засоби та на яких переговори можуть зіграти вирішальну роль у західній стратегії. Інші варіанти занадто небезпечні", - вважає Крістофер С. Чіввіс.