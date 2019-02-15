CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Боржавське Закарпатської області 10-річний хлопець випив невідому речовину. Він помер у "швидкій", передає прес-служба обласної поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті 10-річний хлопець випив невідому речовину, дитину не врятували
Дитина померла дорогою до лікарні
Фото: unian.ua
Вчора поліцейським подзвонили за номером 102 і повідомили про раптову смерть 10-річного хлопчика з села Боржавське, що на Виноградівщині.
Правоохоронці поспілкувалися з батьками дитини і з'ясували, що хлопчик, перебуваючи вдома, випадково випив невідому речовину. Його самопочуття погіршилося і батьки викликали лікарів. Дитина померла у машині швидкої допомоги.
За цим фактом відкрили слідство за ч.1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).
Тіло направили до прозектури, де буде встановлено причину смерті.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.
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15 02 2019 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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