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На Закарпатті 10-річний хлопець випив невідому речовину, дитину не врятували

Дитина померла дорогою до лікарні
У селі Боржавське Закарпатської області 10-річний хлопець випив невідому речовину. Він помер у "швидкій", передає прес-служба обласної поліції.
На Закарпатті 10-річний хлопець випив невідому речовину, дитину не врятували Фото: unian.ua

Вчора поліцейським подзвонили за номером 102 і повідомили про раптову смерть 10-річного хлопчика з села Боржавське, що на Виноградівщині.

Правоохоронці поспілкувалися з батьками дитини і з'ясували, що хлопчик, перебуваючи вдома, випадково випив невідому речовину. Його самопочуття погіршилося і батьки викликали лікарів. Дитина померла у машині швидкої допомоги.

За цим фактом відкрили слідство за ч.1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).

Тіло направили до прозектури, де буде встановлено причину смерті.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.

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15 02 2019 12:34
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