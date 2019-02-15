На Закарпатті 10-річний хлопець випив невідому речовину, дитину не врятували

У селі Боржавське Закарпатської області 10-річний хлопець випив невідому речовину. Він помер у "швидкій", передає прес-служба обласної поліції.

Вчора поліцейським подзвонили за номером 102 і повідомили про раптову смерть 10-річного хлопчика з села Боржавське, що на Виноградівщині.

Правоохоронці поспілкувалися з батьками дитини і з'ясували, що хлопчик, перебуваючи вдома, випадково випив невідому речовину. Його самопочуття погіршилося і батьки викликали лікарів. Дитина померла у машині швидкої допомоги.

За цим фактом відкрили слідство за ч.1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).

Тіло направили до прозектури, де буде встановлено причину смерті.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли вже 56 осіб, з них 44 - діти.