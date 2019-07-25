На Закарпатті члени ОВК отруїлися олів'є і не могли працювати, - ВІДЕО
Крім членів комісії отруїлися ще двоє поліцейських і один співробітник ДСНС, повідомляє телеканал Sirius.
Глава ОВК каже, що члени комісії замовили їжу неподалік в ресторані, щоб забезпечити безперервну роботу. Після перекусу всі члени комісії відчули однакові симптоми: температура за 40, діарея і нудота.
Офіційно за допомогою до лікарів звернулися шестеро членів виборчої комісії - всіх госпіталізували. На сьогоднішній день двох членів ОВК виписали, ще четверо перебувають у інфекційному відділенні Свалявської лікарні.
Відразу після виписки з лікарні, голові ОВК вдалося зібрати десять членів комісії на заключне засідання, яке пройшло без участі секретаря, але з дотриманням необхідного кворуму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн