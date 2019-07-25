На Закарпатті члени ОВК отруїлися олів'є і не могли працювати, - ВІДЕО

Після виписки з лікарні, глава ОВК відразу ж відправився проводити заключне засідання

У 70-му виборчому окрузі, що на Закарпатті у Сваляві, десять членів окружної виборчої комісії отруїлися салатом олів'є, через що ОВК довгий час не могла провести заключне засідання.

Крім членів комісії отруїлися ще двоє поліцейських і один співробітник ДСНС, повідомляє телеканал Sirius.

Глава ОВК каже, що члени комісії замовили їжу неподалік в ресторані, щоб забезпечити безперервну роботу. Після перекусу всі члени комісії відчули однакові симптоми: температура за 40, діарея і нудота.

Офіційно за допомогою до лікарів звернулися шестеро членів виборчої комісії - всіх госпіталізували. На сьогоднішній день двох членів ОВК виписали, ще четверо перебувають у інфекційному відділенні Свалявської лікарні.

Відразу після виписки з лікарні, голові ОВК вдалося зібрати десять членів комісії на заключне засідання, яке пройшло без участі секретаря, але з дотриманням необхідного кворуму.