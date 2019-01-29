На Закарпатті начальника складу "Укрзалізниці" затримано за незаконний збут вугілля
"Підозрюваних затримали 28 січня під час чергового продажу партії вугілля - 5 тонн за 13750 гривень. До цього правоохоронцями також задокументовано факт збуту чоловіками 10 тонн вугілля за 19 600 гривень. Зазначених осіб затримано згідно зі ст. 208 КПК України", - повідомляють на сайті прокуратури Закарпатської області.
Затримання проводилося в рамках кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах).
Фото: zak.gp.gov.ua
Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру. До обрання запобіжного заходу вони будуть в ізоляторі тимчасового утримання.
Фото: zak.gp.gov.ua
Раніше повідомляли, що на Закарпатті озброєні силовики проводять спецоперацію із застосуванням спецтехніки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз