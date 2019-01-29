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На Закарпатті начальника складу "Укрзалізниці" затримано за незаконний збут вугілля

Чиновник зі своїм заступником налагодили продаж вугілля зі складу держпідприємства
У Закарпатській області правоохоронці затримали начальника складу палива одного зі структурних підрозділів ПАТ "Укрзалізниця" і його спільника за систематичне привласнення і розтрату майна підприємства.
На Закарпатті начальника складу "Укрзалізниці" затримано за незаконний збут вугілля Фото: zak.gp.gov.ua

"Підозрюваних затримали 28 січня під час чергового продажу партії вугілля - 5 тонн за 13750 гривень. До цього правоохоронцями також задокументовано факт збуту чоловіками 10 тонн вугілля за 19 600 гривень. Зазначених осіб затримано згідно зі ст. 208 КПК України", - повідомляють на сайті прокуратури Закарпатської області.

Затримання проводилося в рамках кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах).


Фото: zak.gp.gov.ua

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру. До обрання запобіжного заходу вони будуть в ізоляторі тимчасового утримання.

Фото: zak.gp.gov.ua

Раніше повідомляли, що на Закарпатті озброєні силовики проводять спецоперацію із застосуванням спецтехніки.

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29 01 2019 20:34
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