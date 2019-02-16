На Закарпатті з гранатомета обстріляли приватний будинок

Поліція порушила кримінальну справу за статтею замах на вбивство

На Закарпатті у ніч на 16 лютого невідомий вистрілив з гранатомета в будинок місцевої жительки.

Повідомлення про інцидент в селі Сторожниця надійшло на лінію "102" о 3:35, повідомили в прес-службі поліції області.

"Ймовірно, невідомий зловмисник вистрілив з ручного гранатомета. На щастя, в результаті цього ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні поліції.



Фото: zakarpattya.net.ua

За викликом виїхали слідчі і оперативники районного відділення, а також працівники криміналістичної лабораторії Слідчого управління, вибухотехніки та кінологи. Вони вилучили з місця події речові докази, які скерують на експертизу.

Правова кваліфікація події - замах на вбивство, поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують різні версії, визначають коло осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, повідомили у відомстві.

Будинок, який обстріляли, належить матері бізнесмена Роберта Бровді, повідомляють місцеві ЗМІ.